В новогоднюю ночь во Франции подожжён 861 автомобиль

В ночь на 1 января во Франции был подожжен 861 автомобиль.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает радиостанция Europe 1.

По данным Europe 1, это число намного ниже, чем в 2020 году, когда в новогоднюю ночь горело 1457 автомобилей. Это статистическое снижение, возможно, связано с положением в сфере здравоохранения и с обусловленным этим обстоятельством введением комендантского часа.

«Этот показатель на 41% ниже, чем прошлогодний рекорд. Следует отметить, что накануне этого Нового года было беспрецедентным было и то, что с 20:00 часов был введен комендантский час, и в этих местах стояли 100 000 полицейских и жандармов», - сообщают СМИ.