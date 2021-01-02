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В новогоднюю ночь во Франции подожжён 861 автомобиль

В новогоднюю ночь во Франции подожжён 861 автомобиль

В  ночь на 1 января во Франции был подожжен 861 автомобиль.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает радиостанция Europe 1.

По данным Europe 1, это число намного ниже, чем в 2020 году, когда в   новогоднюю ночь  горело 1457 автомобилей. Это статистическое снижение, возможно, связано с положением в  сфере  здравоохранения и с обусловленным этим  обстоятельством введением комендантского часа.

«Этот показатель на 41% ниже, чем прошлогодний рекорд. Следует отметить, что накануне этого Нового года было беспрецедентным было и то, что с 20:00 часов был  введен комендантский час, и в этих местах стояли 100 000 полицейских и жандармов», - сообщают СМИ.

 

 


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