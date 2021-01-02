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В праздничные дни усилилась интенсивность движения по Лачинскому коридору

В праздничные дни усилилась интенсивность движения по Лачинскому коридору

В период новогодних праздников интенсивность движения по Лачинскому гуманитарному коридору увеличилась.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны России, уточняя, что в канун Нового года беженцы, прибывшие из Еревана, вернулись в Нагорный Карабах на своих личных автомобилях.

«После восстановления ряда объектов гражданской инфраструктуры, электроснабжения и водоснабжения в пригороде Степанакерта местные жители предпочитают встречать Новый год в своих родных местах. Более 47 000 беженцев уже вернулись в Нагорный Карабах, в свои дома. Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение мирных жителей в места постоянного проживания и оказывают гуманитарную помощь», - говорится в заявлении Минобороны России.

 

 

 

 

 


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