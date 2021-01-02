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Аронян вышел в финал турнира Airthings Masters

Аронян вышел в финал турнира Airthings Masters

Лидер армянских шахмат  Левон Аронян вышел в финал турнира Airthings Masters.

 Как сообщает Арменпресс, в этом онлайн-турнире по быстрым шахматам Аронян в полуфинале встретился с Максимом Вашье-Лагравом из Франции. В сыгранных партиях Аронян получил преимущество над соперником и   вышел в финал. 2–3 января состоится финал турнира Airthings Masters, в котором сразятся ведущие шахматисты Армении и Азербайджана — двукратный обладатель Кубка мира Левон Аронян и действующий победитель Кубка мира Теймур Раджабов.

Airthings Masters стартовал  24 декабря.   Призовой фонд турнира составляет 200 тысяч долларов. Победитель получит первый приз - 60 000 долларов. Помимо Ароняна, в Airthings Masters также принимают участие Хикару Накамура, Максим Вашье-Лаграв, Даниил Дубов, Теймур Раджабов, Уэсли Со, Давид Антон Гихарро, Магнус Карлсен, Аниш Гири, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Пентала Харикришна.

 

 

 

 

 

 

 


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