Лидер армянских шахмат Левон Аронян вышел в финал турнира Airthings Masters.

Как сообщает Арменпресс, в этом онлайн-турнире по быстрым шахматам Аронян в полуфинале встретился с Максимом Вашье-Лагравом из Франции. В сыгранных партиях Аронян получил преимущество над соперником и вышел в финал. 2–3 января состоится финал турнира Airthings Masters, в котором сразятся ведущие шахматисты Армении и Азербайджана — двукратный обладатель Кубка мира Левон Аронян и действующий победитель Кубка мира Теймур Раджабов.

Airthings Masters стартовал 24 декабря. Призовой фонд турнира составляет 200 тысяч долларов. Победитель получит первый приз - 60 000 долларов. Помимо Ароняна, в Airthings Masters также принимают участие Хикару Накамура, Максим Вашье-Лаграв, Даниил Дубов, Теймур Раджабов, Уэсли Со, Давид Антон Гихарро, Магнус Карлсен, Аниш Гири, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Пентала Харикришна.