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Российские военные медики оказали помощь 1044 жителям Арцаха, в том числе 131 ребенку

Российские военные медики оказали помощь 1044 жителям Арцаха, в том числе 131 ребенку

Начальник медицинской службы российского Миротворческого контингента, подполковник медицинской службы Олег Багаев  поздравил специалистов особого медицинского отряда с  Новым годом.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает Минобороны РФ. 

«Он отметил большой вклад  медиков в укрепление здоровья военнослужащих Нагорного Карабаха, гражданского населения и пожелал дальнейших успехов в их профессиональной деятельности. От имени командования Миротворческих сил Российской Федерации Олег Багаев вручил новогодние подарки врачам, медсестрам и  всему медперсоналу полевого госпиталя. На сегодняшний день российские военные врачи оказали помощь 1044 жителям Нагорного Карабаха, в том числе 131 ребенку», - говорится в сообщении. 

По данным Минобороны РФ, в состав специального медицинского отряда входят врачи различных специальностей, в том числе специалисты психологической службы, оказывающие помощь местному населению в отдаленных районах и селах.

В подразделениях этого отряда работают более 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.


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