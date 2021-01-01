Российские военные медики оказали помощь 1044 жителям Арцаха, в том числе 131 ребенку

Начальник медицинской службы российского Миротворческого контингента, подполковник медицинской службы Олег Багаев поздравил специалистов особого медицинского отряда с Новым годом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны РФ.

«Он отметил большой вклад медиков в укрепление здоровья военнослужащих Нагорного Карабаха, гражданского населения и пожелал дальнейших успехов в их профессиональной деятельности. От имени командования Миротворческих сил Российской Федерации Олег Багаев вручил новогодние подарки врачам, медсестрам и всему медперсоналу полевого госпиталя. На сегодняшний день российские военные врачи оказали помощь 1044 жителям Нагорного Карабаха, в том числе 131 ребенку», - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в состав специального медицинского отряда входят врачи различных специальностей, в том числе специалисты психологической службы, оказывающие помощь местному населению в отдаленных районах и селах.

В подразделениях этого отряда работают более 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.