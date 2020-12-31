В Армении подтвержден 531 новый случай COVID-19, выздоровели 957 заболевших

По состоянию на 31 декабря в Армении подтвержден 531 новый случай COVID-19, 957 заболевших вылечились, есть 16 летальных исходов. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Армении.

Таким образом, за последние сутки проведено 3 508 тестов, всего проведено 593 903 тестов.

Всего подтверждено 159 409 случаев COVID-19, 142 801 из которых выздоровели, есть 2 823 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получает 13 101 пациент.

Зафиксировано 5 случаев смерти пациента с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 684.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.