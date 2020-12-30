Главы МИД Армении и Грузии обсудили вопросы регионального мира и безопасности

30 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр Айвазян поздравил своего коллегу с переназначением министром иностранных дел.

Министры иностранных дел затронули вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Стороны двусторонне подчеркнули готовность приложить усилия к укреплению отношений, основанных на многовековой дружбе и традициях добрососедства, в том числе посредством контактов на различных уровнях и активизации диалога.

Министры иностранных дел Армении и Грузии обменялись мнениями по вопросам регионального мира и безопасности.