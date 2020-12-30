Главы МИД Армении и Грузии обсудили вопросы регионального мира и безопасности
30 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр Айвазян поздравил своего коллегу с переназначением министром иностранных дел.
Министры иностранных дел затронули вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Стороны двусторонне подчеркнули готовность приложить усилия к укреплению отношений, основанных на многовековой дружбе и традициях добрососедства, в том числе посредством контактов на различных уровнях и активизации диалога.
Министры иностранных дел Армении и Грузии обменялись мнениями по вопросам регионального мира и безопасности.
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