Время в Ереване: 11:07:36,   30 Декабрь

Губернатор Сюника опубликовал данные о погибших в последней войне сюникцах

Губернатор Сюника опубликовал данные о погибших в последней войне сюникцах

Губернатор Сюника Меликсет Погосян обнародовал данные о сюникцах, погибших в последней Арцахской войне. Как передает Арменпресс, по данным на 29 декабря текущего года в Сюникской области погибло 169 человек.

“Этот Новый год и Рождество будут продиктованы ситуацией, по сути это будут дни памяти. Вместе с публикацией имен погибших сынов Сюника, я обращаюсь к Богу с молитвой ниспослать   их душам мира и спокойствия. Я прошу прощения у всех и у каждого за то, что не смог спасти их жизни. Нашим десяткам соотечественников, раненым на войне я желаю скорейшего выздоровления и здоровья”, - записал губернатор.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации