Губернатор Сюника опубликовал данные о погибших в последней войне сюникцах

Губернатор Сюника Меликсет Погосян обнародовал данные о сюникцах, погибших в последней Арцахской войне. Как передает Арменпресс, по данным на 29 декабря текущего года в Сюникской области погибло 169 человек.

“Этот Новый год и Рождество будут продиктованы ситуацией, по сути это будут дни памяти. Вместе с публикацией имен погибших сынов Сюника, я обращаюсь к Богу с молитвой ниспослать их душам мира и спокойствия. Я прошу прощения у всех и у каждого за то, что не смог спасти их жизни. Нашим десяткам соотечественников, раненым на войне я желаю скорейшего выздоровления и здоровья”, - записал губернатор.