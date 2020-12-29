Делегация ЕС прилагает все усилия, чтобы поддержать Армению: новогоднее послание посла Викторин

Весь состав делегации Европейского союза прилагает все усилия, чтобы поддержать Армению в этой сложной ситуации. Как сообщает Арменпресс, об этом сказала в своем новогоднем послании глава делегации Евросоюза в Армении, посол Андреа Викторин.

«Приближаются праздники, когда, как правило, мы могли встретиться с близкими, отведать вкусные блюда, обменяться подарками, навестить родственников и друзей.

Думаю, что на этот раз празднование будет совсем другим. В конце этого года мы столкнулись с трагическими событиями, которые оказали очень серьезное влияние на армянский народ Армении.

В начале года из-за эпидемии Covid были потеряны человеческие жизни, здоровье, а также экономическая безопасность. Война в Нагорном Карабахе унесла человеческие жизни, здоровье, а также потерялось чувство стабильности. Мое сердце наполнено горем и состраданием к тем, кто потерял близких. Хотя мне сложно сказать, но все мы знаем, что трудности на этом не закончились.

В настоящее время в Армении зарегистрировано 90 000 перемещенных лиц, у которых нет возможности провести праздники в своих домах. В этот трудный период 20 000 гостеприимных семей открыли свои двери, чтобы принять людей, бежавших во время войны в Армению, и предложили им свое гостеприимство. Местные и международные организации помогают, чем могут. В условиях нынешней эпидемии тысячи медицинских работников, учителей, полицейских и других работают, чтобы спасти каждого из нас, подвергая опасности свое собственное здоровье и жизнь.

От имени всего персонала делегации Европейского союза в Армении обещаю, что мы приложим все усилия, чтобы поддержать Армению в этой сложной ситуации.

С момента начала эпидемии пандемии мы проделали большую работу по нейтрализации ее последствий. Совместно с местными организациями мы предоставили продукты питания и предметы гигиены людям, нуждающимся в предметах домашнего обихода, и планшеты детям, чтобы они могли продолжить учебу дома.

Совместно с государствами-членами ЕС мы обеспечили больницы медицинским оборудованием. Многие медицинские работники из стран ЕС приехали в Армению, чтобы поддержать своих армянских коллег. Мы предоставили гранты малому бизнесу. В 2021 году планируется оказать дополнительную поддержку частному сектору. На данный момент мы предоставили правительству Республики Армения 35,6 миллиона евро для поддержки семей и предприятий уязвимых групп.

Вместе с государствами-членами мы оказали гуманитарную помощь населению, пострадавшему в результате войны в Нагорном Карабахе. Европейская комиссия предоставила помощь в размере 3,9 миллиона евро для поддержки гражданского населения, пострадавшего от конфликта в регионе.

Мы продолжаем сотрудничество с местными организациями, предоставляя продукты питания, предметы гигиены, а также психологическую поддержку перемещенным лицам из Нагорного Карабаха. В то же время мы понимаем, что необходимо сделать гораздо больше, мы делаем большую работу по поддержке вас.

Дорогой армянский народ,

При нормальных обстоятельствах я бы поздравила всех нас с Новым годом. Но сегодня я скромно желаю вам, чтобы следующий год стал годом надежды, мира, а также конца пандемии.

Желаю также силы вам, вашим близким, а также Армении. Пусть скоро наступят хорошие и светлые дни.

Спасибо», - отметила Андреа Викторин.