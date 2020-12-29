Эдмон Марукян на встрече с Николом Пашиняном представил позицию «Просвещенной Армении»

Лидер фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном представил позицию партии. Как передает Арменпресс, об этом Марукян заявил в беседе с журналистами после встречи с премьер-министром.

«Мы предложили, чтобы премьер-министр ушел в отставку, чтобы парламент избрал нового премьер-министра, чтобы было сформировано переходное правительство из сил, которые имеют консенсус по кандидатуре премьер-министра, и чтобы в правительство были включены добившиеся в своих областях успеха специалисты», - сказал он.

По его словам, необходимо стабилизировать внутриполитическую нестабильность в стране и подготовить досрочные парламентские выборы. «Тогд же можно также обсудить вопрос о внесении изменений в Конституцию, о чем я уже несколько раз говорил», - сказал Марукян.