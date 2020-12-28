РФ серьезно озабоченна переброской иностранных наемников в зону нагорно- карабахского конфликта

Российская сторона выражает серьезную озабоченность переброской иностранных наемников в октябре-ноябре в зону нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с предстоящим 29 декабря участием главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова в восьмом заседании российско-турецкой Совместной группы стратегического планирования.

“Планируется детально проработать текущие вопросы, связанные с реализацией трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г. по Нагорному Карабаху. Акцент будет сделан на минимизации рисков возможных боестолкновений и оказание сторонам гуманитарной помощи.

В центре внимания будет налаживание деятельности Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Рассматриваем данный Центр в качестве вспомогательного элемента постконфликтного урегулирования в дополнение к миссии российских миротворцев и другим мероприятиям. В его задачи, как известно, входит мониторинг ситуации методами визуального наблюдения, в частности, сбор, обобщение и проверка данных о нарушениях с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Российская сторона выражает серьезную озабоченность переброской иностранных наемников в октябре-ноябре в зону нагорно-карабахского конфликта”, - говорится в комментарии.