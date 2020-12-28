Армен Памбухчян назначен первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям
17:01, 28 Декабрь, 2020
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Армен Памбухчян назначен первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства.
Другим решением премьер-министра, Ара Назарян освобожден от должности первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям и назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.
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