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Армен Памбухчян назначен первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям

Армен Памбухчян назначен первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Армен Памбухчян назначен первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства.

Другим решением премьер-министра, Ара Назарян освобожден от должности первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям и назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.


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