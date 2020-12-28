2021 год может стать краеугольным для армянского футбола: Армен Меликбекян

ЕРЕВАН, 28 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. По словам президента Федерации футбола Армении Армена Меликбекяна, 2021 год может стать краеугольным камнем развития армянского футбола.

Как сообщает «Арменпресс», в начале ежегодного собрания ФФА Меликбекян обратился к присутствующим.

«Сегодня, во время этой встречи, мы должны были обсудить возможности развития наших успехов в самых сложных условиях. Способы вместе встать на сторону национальной сборной по футзалу. Вместо этого мы получили требование, которое является не более чем ярким примером борьбы за власть (футбольный клуб «Севан» обратился в ФФА, выразив недоверие Меликбекяну). Они не понимают, что ставят весь армянский футбол в нелепую ситуацию, наносят ущерб имиджу армянского футбола», - сказал президент ФФА. Последний призвал всех забыть о личных амбициях и сделать все возможное для развития армянского футбола.

Меликбекян также рассказал о том, что на днях футбольный клуб «Севан» направил в федерацию документ, в котором выражает недоверие президенту ФФА. «22 декабря клуб отправил в ФФА неграмотный документ. «Люди, которые отправили этот документ, те, кто стоит за отправителями этого документа, плевать хотят на армянский футбол», - подчеркнул он.

По мнению президента федерации, наступающий год может стать переломным. «2021 год может стать краеугольным камнем армянского футбола. Мы можем развить наш успех, даже зная, что наша страна и другие отрасли находятся в тяжелом положении», - сказал он.