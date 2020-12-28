Арцах строго соблюдает режим прекращения огня: Армия обороны реагирует на новости о боях в Гадруте

СТЕПАНАКЕРТ, 28 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Ни одно подразделение Армии обороны Арцаха, ни один военнослужащий не принимал участия ни в одной операции за весь день 27 декабря, 28 декабря не было произведено ни одного выстрела с армянской стороны. Об этом заявило Минобороны Арцаха в ответ на дезинформацию азербайджанской стороны о предполагаемом нападении «армянской вооруженной группировки» на подразделение азербайджанской армии. Об этом недавно заявило и министерство обороны Азербайджана.

«Как мы объявили несколько часов назад, мы подтверждаем, что в течение всего вчерашнего дня и до сих пор ни одно подразделение Армии обороны Арцаха, ни один военнослужащий не принимали участия в каких-либо операциях, не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, с армянской стороны не было произведено ни одного выстрела. При этом заявление Минобороны Азербайджана нельзя назвать иначе как пропагандистской провокацией.

«Армия обороны Республики Арцах продолжает строго соблюдать режим прекращения огня», - сообщает «Арменпресс» со ссылкой на министерство обороны Арцаха.

С 27 декабря азербайджанские СМИ сообщают о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими у села Тог Гадрута. Также есть сообщения о жертвах с обеих сторон. Село Тог находится под полным контролем Вооруженных сил Азербайджана.