Трамп подписал пакет мер стимулирования экономики и проект бюджета на 2021 финансовый год

Действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября) общим объемом до $2,3 трлн, включающий в себя пакет мер стимулирования экономики почти на $900 млрд в связи с пандемией. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в воскресенье в своем Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Одобрение президентом этого документа позволяет избежать так называемого "шатдауна" - частичной приостановки работы правительства, которая могла бы начаться во вторник и затронула бы несколько миллионов госслужащих, если бы не была принята дополнительная временная резолюция о продлении финансирования. Кроме того, принятие бюджета позволяет продлить действие двух программ помощи безработным в условиях пандемии, срок действия которых истек с ночь с субботы на воскресенье.

"Президент Дональд Трамп подписал H.R. 133, законопроект о выделении бюджетных средств на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, который предусматривает выделение экстренной помощи и средств на борьбу с коронавирусом", - сообщил Дир.