Левон Аронян - один из лидеров “Airthings Masters”

Лидер армянских шахмат Левон Аронян продолжает выступления на турнире “Airthings Masters”.

Как передает «Арменпресс», в 4-х турах Левон Аронян все партии завершил вничью, из 8-и возможных имеет 4,5 очка и является одним из лидеров турнирной таблицы. Столько же очков имеют Магнус Карлсен, Хикару Накамура, Теймур Раджабов, Уэсли Со и Даниил Дубров.

Турнир “Airthings Masters” стартовал 24 декабря. Он состоит из отборочного раунда, полуфинала и финала. Призовой фонд турнира составляет 200 000 долларов. Победитель получит 60 000 долларов. Кроме Ароняна, в “Airthings Masters” участвуют Хикару Накамура, Максим Вашье-Лаграв, Данил Дубров, Теймур Раджабов, Уэсли Сон, Давид Антон, Магнус Карлсен, Аниш Гири, Ян Непомнящий, Александр Грищук и Пентала Харикришна. Турнир завершится 2 января.