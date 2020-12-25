Время в Ереване: 11:07:36,   25 Декабрь

Хоакин Капарос - лучший тренер Армении 2020 года

Хоакин Капарос - лучший тренер Армении 2020 года

Федерация футбола Армении подвела итоги результатов голосования в номинации “Лучший тренер года”.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация футбола Армении. Лучшим тренером признан главный тренер сборной Армении Хоакин Капарос.

На втором месте с 50 очками главный тренер ереванского “Арарата” Вардан Бичахчян.

С 48 очками лучшую тройку замкнул главный тренер сборной Армении до 21 года и ЦСКА Рафаэль Назарян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации