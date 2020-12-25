Хоакин Капарос - лучший тренер Армении 2020 года
15:01, 25 Декабрь, 2020
Федерация футбола Армении подвела итоги результатов голосования в номинации “Лучший тренер года”.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация футбола Армении. Лучшим тренером признан главный тренер сборной Армении Хоакин Капарос.
На втором месте с 50 очками главный тренер ереванского “Арарата” Вардан Бичахчян.
С 48 очками лучшую тройку замкнул главный тренер сборной Армении до 21 года и ЦСКА Рафаэль Назарян.
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