Парламент Грузии утвердил новое правительство

Парламент Грузии большинством голосов вынес вотум доверия кандидату в премьер-министры Георгию Гахарии, его составу кабмина и правительственной программе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, голосование транслировали грузинские телекомпании.

Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 90 мест из 150 в парламенте по итогам прошедших 31 октября парламентских выборов. После утверждения итогов выборов правительство Грузии сложило свои полномочия. Кандидат в премьеры Гахария представил на рассмотрение и утверждение обновленный состав кабмина и правительственную программу. В новый состав правительства Грузии входят все прежние министры кроме главы минюста.

"В поддержку проголосовали 85 депутатов, ни одного голоса против. Парламент Грузии выразил вотум доверия составу правительства", - заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе на заседании.

Состав кабмина представлен следующим образом: министр регионального развития и инфраструктуры - Майя Цкитишвили, глава МВД - Вахтанг Гомелаури, министр экономики и устойчивого развития - Натия Турнава, глава МИД - Давид Залкалиани, министр финансов - Иване Мачавариани, министр образования, науки, культуры и спорта - Михаил Чхенкели, министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты - Екатерина Тикарадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Леван Давиташвили, глава Минюста - Гоча Лорткипанидзе.