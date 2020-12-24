Армения и Республика Корея подписали меморандум о расширении сотрудничества в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения Арсен Торосян и председатель Службы мониторинга и оценки медицинского страхования Республики Корея Сун Мин Ким в рамках сотрудничества национальной системы безопасности здравоохранения в онлайн режиме подписали Меморандум о взаимопонимании. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Принимая за основу положительный опыт сотрудничества между двумя странами, этим шагом стороны укрепляют и расширяют сотрудничество и отношения.

“Я придаю большое значение сотрудничеству Министерства здравоохранения Армении и Службы мониторинга и оценки страхования здоровья Кореи в системе национальной безопасности здоровья и рад, что сегодня мы подписываем Меморандум о взаимопонимании в этой сфере”, - сказал Арсен Торосян.

Согласно меморандуму, стороны договорились периодически организовывать встречи, направленные на укрепление национальной системы безопасности здравоохранения. В то же время планируется и обмен опытом в рамках механизмов осуществления стратегических закупок, будут организованы курсы повышения квалификации по оценке качества здравоохранения, лекарственной политике, эффективному управлению ресурсами здравоохранения, более эффективному применению системы информационной коммуникации с целью разработки политики здравоохранения.

Стороны выразили надежду, что 2021 год будет мирным и обеспеченным, и предоставит возможность реализовать все намеченные программы и задачи.