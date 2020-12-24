Призывы к вооруженному перевороту неприемлемы: Омбудсмен Армении
Защитник прав человека Армении Арман Татоян распространил заявление, подчеркнув, что призывы к вооруженному перевороту недопустимы.
«Арменпресс» представляет заявление Омбудсмена Армении.
“Сегодня во время одной из массовых акций прозвучало выступление, в котором говорилось о разрешении вопросов при помощи оружия и прозвучали призывы к вооруженному перевороту. Хотя сразу после этого один из лидеров оппозиции в своей речи подчеркнул, что насилие недопустимо, и вопросы должны решаться только конституционным путем, тем не менее, описанное является крайне предосудительным и абсолютно недопустимым явлением.
Организаторы проходящих в эти дни массовых акций оппозиции обязаны иметь в виду, что оппозиция также является институтом государственности, от оппозиции также зависит состояние прав человека и солидарность в стране, следовательно, нужно действовать в соответствии с этим.
Приоритет права, гарантия прав человека должны быть в основе всех инициатив.
Параллельно со всем этим правоохранительные и другие компетентные государственные органы обязаны обеспечивать верховенство права как в своих действиях, так и по всей стране - каждый в пределах своей компетенции”.
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