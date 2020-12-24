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Призывы к вооруженному перевороту неприемлемы: Омбудсмен Армении

Призывы к вооруженному перевороту неприемлемы: Омбудсмен Армении

Защитник прав человека Армении Арман Татоян распространил заявление, подчеркнув, что призывы к вооруженному перевороту недопустимы.

«Арменпресс» представляет заявление Омбудсмена Армении.

“Сегодня во время одной из массовых акций прозвучало выступление, в котором говорилось о разрешении вопросов при помощи оружия и прозвучали призывы к вооруженному перевороту. Хотя сразу после этого один из лидеров оппозиции в своей речи подчеркнул, что насилие недопустимо, и вопросы должны решаться только конституционным путем, тем не менее, описанное является крайне предосудительным и абсолютно недопустимым явлением.

Организаторы проходящих в эти дни массовых акций оппозиции обязаны иметь в виду, что оппозиция также является институтом государственности, от оппозиции также зависит состояние прав человека и солидарность в стране, следовательно, нужно действовать в соответствии с этим.

Приоритет права, гарантия прав человека должны быть в основе всех инициатив.

Параллельно со всем этим правоохранительные и другие компетентные государственные органы обязаны обеспечивать верховенство права как в своих действиях, так и по всей  стране - каждый в пределах своей компетенции”.


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