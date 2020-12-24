Ростелеком содействует военнослужащим, получившим инвалидность

Придавая важность роли корпоративной социальной ответственности в решении проблем общества, компания “Ростелеком” предоставляет очередное содействие раненым военнослужащим.

На этот раз все финансовые средства на новогодние корпоративные подарки компания направила в Реабилитационный центр защитника Отечества (“Зинвори Тун”), в медицинский центр “Эребуни” и в Национальный центр ожогов на приобретение инвалидных колясок для военнослужащих с инвалидностью.

Коляски были выбраны с учетом комфорта военнослужащих, индивидуальных потребностей каждого раненого и показаний врачей.

В рамках инициативы генеральный директор компании “Ростелеком” Айк Фарамазян посетил Реабилитационный центр защитника Отечества, где вместе с главным врачом Центра, Лусине Погосян, ознакомился с условиями центра, с проблемами военнослужащих, получающих лечение.

“Для нас очень важно поддержать всех военнослужащих, которые не жалели жизни и здоровья для защиты Родины. Их героизм неоценим. Подобные инициативы, организуемые нами, направлены на то, чтобы в какой-то мере облегчить нужды военнослужащих, выразить нашу готовность поддержать Армию, солдата. Уверен, что наши партнеры будут приветствовать наш шаг, может, и они присоединятся к нам и выступят с аналогичными инициативами. Мы благодарим всех военнослужащих и всем раненым желаем скорейшего выздоровления”, - сказал генеральный директор “Ростелеком Армения” Айк Фарамазян.

Компания “Ростелеком” постоянно сотрудничает с МО Армении, содействуя укреплению границ Родины, обеспечению благоприятных условий для солдат и страхованию военнослужащих всеми возможными средствами.

“РОСТЕЛЕКОМ”, ЗАО “ДЖИЭНСИ-АЛЬФА” (www.rtarmenia.am)

С декабря 2012 года ЗАО “GNC-ALFA”, один из ведущих операторов связи в Армении, успешно предоставляет услуги фиксированной интернет- и телефонной связи под брендом “Ростелеком”.

С сентября 2013 года компания совместно с компанией “HYBRID SOLUTIONS” предоставляет услуги IP TV нового поколения. В сентябре 2015 г. компания представила новый Smart TV, который отличается инновационными решениями и функциями.

Сеть “Ростелекома” в Армении создана с использованием оптиковолоконного кабеля, протяженность которого составляет более 3 000 км и охватывает 80% территории Армении.

Через ирано-грузинских операторов сеть “Ростелекома” связана с крупнейшими центрами обмена трафиком в регионе.

В список корпоративных клиентов компании входят крупнейшие предприятия и банки, правительство Республики Армения, государственные органы, телекоммуникационные компании и международные организации.

Использование новейших технологий позволяет компании полностью удовлетворять потребности современного абонента, расширяя и обеспечивая доступность услуг на всей территории Республики Армения.

С 2014 г.компания предоставляет услуги населению в административных районах Еревана -Кентрон, Эребуни, Нубарашен, Ачапняк, Давиташен, Малатия-Себастия, Нор Норк и Аван, Арабкир и в городах Абовян, Чаренцаван, Раздан, Ванадзор, Гюмри, Аштарак, Мецамор, Армавир, Масис, Арташат, Арарат, Севан, Дилижан, Иджеван, Капан, Мартуни, Алаверди и Каджаран.

***

ОАО “Ростелеком” (www.rostelecom.ru) является крупнейшей и динамично развивающейся отраслью телекоммуникаций России и Европы, предоставляющей услуги во всех сегментах отрасли по всей территории России.

Компания занимает лидирующую позицию по доступности интернета и платных телевизионных услуг на российском рынке. Число пользователей интернет-услуг превышает 10,9 млн, а платное телевидение - 7,7 млн.

ОАО “Ростелеком” является лидером на рынке телекоммуникационных услуг для российских госструктур и корпоративных клиентов всех уровней.

Компания занимает лидирующие позиции и в сфере инновационных решений для электронного правительства, облачных технологий, здравоохранения, образования, безопасности и коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается позицией, занимаемой в рейтинговых таблицах, агентство “Fitch Ratings” оценивает ее на уровне “BBB-“ рейтинга, а по оценке “Standard&Poor's” - “BB+”.