Перед зданием правительства стеной стоит полиция, демонстранты не позволяют входить в здание

Члены инициативы “Движение за спасение Отечества”, состоящей из оппозиционных парламентских и внепарламентских партий, на площади Республики продолжают требовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает «Арменпресс», они планировали заблокировать здание правительства, чтобы не допустить проведения заседания. Полиция сконцентрировала силы у здания правительства, демонстранты пытаются не пускать сотрудников в здание и помешать проведению заседания.

24 декабря в республике вновь объявлены акции неповиновения и забастовки. С 22 декабря некоторые оппозиционеров на площади Республики установили палатки и ночуют там.

Инициатива “Движение за спасение Отечества”, состоящая из 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий, проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Совместным кандидатом на пост премьер-министра от инициативы является бывший премьер-министр, бывший министр обороны Вазген Манукян.