Газета “Айастани Анрапетутюн”: Высок риск обострения ситуации в Закавказье

“Логика действий Азербайджана и Турции свидетельствует о том, что риск возобновления конфликта на оккупированных и прилегающих к Арцаху территориях все еще высок. На шаги, предпринимаемые этими странами как в Арцахе, так и в Армении, помимо армянской стороны, в соответствии с существующими договоренностями, вынуждена отреагировать и Россия. В случае Арцаха это исходитт из ее миротворческой миссии, а в случае с Арменией - из положений соглашения, подписанного в 1999 году.

Сегодня стратегический союзник Армении осознает риск обострения ситуации в Закавказье. Об этом на заседании коллегии Министерства обороны РФ в расширенном составе заявил президент России Владимир Путин”.

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