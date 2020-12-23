Главы МИД Армении и РФ обсудили вопросы реализации трехстороннего заявления

23 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с реализацией Заявления премьер-министра Республики Армения Н.В.Пашиняна, президента Российской Федерации В.В.Путина и президента Азербайджана о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября с.г., а также ряд актуальных тем двусторонней и международной повестки дня.