Компания Ucom в 2021 году существенно изменит качество и стабильность предоставляемых услуг

Генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян 23 декабря подвел итоги 2020 года, отметив, что год был сложным как для мирового, так и для армянского бизнеса. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, являясь стратегическим экономическим субъектом, компании Ucom сначала пришлось адаптироваться к ситуации, вызванной пандемией COVID-19, с чем она с честью справилась. Ряд центров продаж и обслуживания абонентов (Аштарак, Алаверди) получили квалификацию «Ответственный бизнес» за соблюдение противоэпидемических правил. После апреля в компании возникла внутренняя кризисная ситуация, которую удалось преодолеть усилиями и при поддержке сотрудников, клиентов и партнеров.

Война, конечно, нанесла сильнейший удар по всем бизнесам.

«У Ucom, как и в любой семье, были свои потери, самая болезненная из которых - потеря умных, профессиональных, молодых специалистов», - сказал Ара Хачатрян.

Однако, осознавая необходимость, компания сосредоточилась на образовательных проектах. В рамках многочисленных проектов, осуществленных в партнерстве с “Save the Children”, армянского благотворительного фонда «SOS Детские деревни», общественной организации “Мост надежды”, образовательного фонда “Teach for Armenia”, компания Ucom предоставила услуги связи и гаджеты. Кроме того, компания сотрудничала с Министерством образования, науки, культуры и спорта РА, открыв бесплатный доступ к десяткам образовательных ресурсов для всех абонентов компании.

Ucom также поддержал ряд малых и средних предприятий в Армении, рассказав о них своим абонентам. Проект был назван #թևութիկունք. В реализацию этого проекта была вложена часть маркетингового, финансового и человеческого потенциала компании.

Генеральный директор компании также рассказал о работах, запланированных на 2021 год. В 2021 году планируется полностью модернизировать сеть мобильной связи, чтобы в ближайшие годы компания была готова к полноценной эксплуатации сети 5-го поколения (5G). Уже в январе 2021г. для абонентов фиксированной связи существенно изменится качество и стабильность предоставляемых услуг. Компания в обновленном составе также собирается выступить с конкурентоспособными коммерческими предложениями.

По окончании брифинга Ара Хачатрян напомнил, что в данный момент действуют предложения как для абонентов мобильной, так и фиксированной связи, а также действует возможность онлайн кредитования в интернет-магазине Ucom.

«Желаю всем мирного и доброго 2021 года. Закатаем рукава и за дело», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.