Мэру Каджарана предъявлено обвинение

Мэру Каджарана Манвелу Парамазяну предъявлено обвинение. Как сообщает Арменпресс,об этом в беседе с журналистами после выхода из Следственного комитета с главой общины заявил адвокат Парамазяна Ерванд Варосян.

“Восемь месяцев назад в Каджаране произошли инциденты в связи с задержанием трех граждан Каджарана. Сегодня Манвел Парамазян был обвинен в сотрудничестве с кем-то из этой группы. Это чушь с ног до головы. Те ребята, которые были арестованы, уже долгое время находятся на свободе”, - сказал адвокат мэра Ерванд Варосян.

Из прессы адвокату было известно, что истина дела уже представлена. “Независимо от всего, был ли такой случай или нет, факт, что мэр Каджарана не имеет к нему никакого отношения”, - сказал адвокат.

По его мнению, это политическое преследование, связанное с политическими процессами. Он связывает это с двумя обстоятельствами. Мэр принимал активное участие в боевых действиях и присоединился к требованию отставки премьера.

По словам адвоката, орган предварительного следствия решил подать в суд ходатайство об избрании содержания под стражей в качестве меры пресечения. Однако адвокат не знает, когда будет подано ходатайство, когда будет назначено соответствующее судебное заседание.

В мае Следственный комитет распространил заявление по уголовному делу о похищении человека в Каджаране.