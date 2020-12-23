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В полевом госпитале МО РФ в НКР российские врачи оказали помощь 800 гражданам Арцаха

В полевом госпитале МО РФ в НКР российские врачи оказали помощь 800 гражданам Арцаха

Медицинский отряд специального назначения из состава российского миротворческого контингента продолжает оказывать помощь местному населению как в Степанакерте, так и в других населенных пунктах Арцаха.

“Более 800 жителей Нагорного Карабаха уже получили медицинскую помощь в полевом госпитале Минобороны РФ, в том числе помощь была оказана и 100 детям”,- говорится в сообщении Минобороны РФ.

В подразделениях работает более 60 врачей, в том числе - военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.


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