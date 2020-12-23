В ЦБ подведены итоги конкурса на Стипендию имени Исаака Исаакяна”

В Центральном банке Армении подведены итоги очередного конкурса на Стипендию имени первого председателя ЦБ Исаака Исаакяна. Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении, для участия в конкурсе аналитические работы представили 8 студентов Ереванского государственного университета и Армянского государственного экономического университета.

Оценив работы студентов, Совет ЦБ решил удостоить Стипендии имени Исаака Исаакяна сроком на 6 месяцев для 3 студентов - Айка Калантаряна (Армянский государственный экономический университет), Давида Минасяна (Армянский государственный экономический университет) и Андраника Маргаряна (Армянский государственный экономический университет).

Конкурс на Стипендию имени Исаака Исаакяна проводится с 2003 года. За это время стипендии удостоились 104 студента.