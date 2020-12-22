Никакого нового приказа о премиях в аппарате парламента председатель НС не подписывал

Никакого нового приказа о премиях в аппарате Национального Собрания председатель НС не подписывал. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил руководитель аппарата НС Тигран Галстян.

В сообщении на своей странице в Facebook он отметил: «Новость о премиях сотрудников Национального Собрания сегодня снова стала циркулировать в прессе. Никакого нового приказа председатель НС не подписывал. Распространение сегодня статей о подписанном председателем НС 14 декабря приказа не могу квалифицировать иначе, как манипуляциями».

Галстян также напомнил о представленном 16 декабря разъяснении, в котором отмечалось, что сотрудники аппарата НС накануне Нового года получили премии, которые в народе называются тринадцатой зарплатой и являются принятой во многих государственных и частных учреждениях практикой.

Отмечается, что решением спикера НС депутаты не будут получать тринадцатой зарплаты. Также подчеркивается, что в аппарате сэкономлено 845 млн драмов, а до конца года эта цифра может вырасти до 1,2 млрд драмов, что составляет около 20% годового бюджета парламента.