Министр обороны Армении посетил бригаду миротворческих сил

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 22 декабря посетил бригаду миротворческих сил министерства обороны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью министерства обороны Армении, командир бригады генерал-майор Артак Тоноян ознакомил главу Минобороны с организационно-структурными особенностями бригады, функциями гуманитарных миротворческих миссий, выполняемых в рамках международного сотрудничества.

Высоко оценив выполняемую военнослужащими миротворческой бригады миссию, Вагаршак Арутюнян дал конкретные поручения командованию воинской части, обозначив приоритеты предстоящей работы.

В ходе визита министр обороны осмотрел территорию воинской части, ознакомился с бытовыми условиями.