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Бабаджанян обратился к Генпрокурору с просьбой изучить случаи принуждения к участию в митинге

Бабаджанян обратился к Генпрокурору с просьбой изучить случаи принуждения к участию в митинге

Независимый депутат Национального собрания Арман Бабаджанян обратился к Генеральному прокурору Армении Артуру Давтяну с просьбой изучить сообщения о принуждении к участию в митинге со стороны оппозиционных парламентских и внепарламентских партий. Как сообщает «Арменпресс», об этом Бабаджанян написал на своей странице в Facebook.

 “Для участия в митинге, созванном 22 декабря этого года политическими силами, выступающими от имени оппозиции, руководители ряда государственных и частных компаний составляют списки сотрудников, принуждают их выйти на улицу, участвовать в митинге, в случае неподчинения угрожают уволить с работы. Пожалуйста, изучите эти сигналы, примите меры для выявления таких случаев и привлечения виновных к ответственности”, - говорится в заявлении.

Инициатива “Движение за спасение Отечества”, состоящая из 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий, проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Совместным кандидатом на пост премьер-министра от инициативы является бывший премьер-министр, бывший министр обороны Вазген Манукян. 22 декабря движение объявило всеармянскую забастовку.


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