Если народ скажет свое слово, “элиты” ничего не смогут сделать: Пашинян о внутриполитической ситуаци

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся внутриполитической ситуации в Армении, отметив, что он сделает все, чтобы народ не потерял возможности сказать свое слово. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook.

“Описание политической ситуации в стране следующее: 1. “Элита”, лишенная власти в Армении в результате революции 2018 года, пытается достичь реванша. Причем речь отнюдь не только о политической “элите”, но и о всех тех, у кого до 2018 года были привилегии, а после 2018 года - нет. 2. Народ, который после революции 2018 года почувствовал, что он является властью, не хочет терять этот статус, тем более сейчас, когда, пользуясь обстоятельством, что власти сконцентрированы на проблемах внешней безопасности, некоторые задействовали логику “если не придешь на митинг, уйдешь с работы”, - написал Пашинян.

Премьер отметил, что реальное противостояние не между правительством и оппозицией, а между лишенной привилегий в 2018 году “элитой” и народом.

“Но в любом случае решающее слово будет за народом, потому что, если народ скажет свое слово, “элита” ничего не сможет сделать. Конечно, я сделаю все возможное, чтобы люди не упустили возможность сказать свое слово. Но на данный момент приоритетом для нас является обеспечение внешней безопасности Армении и Арцаха. В этих действиях внешняя безопасность ни в коем случае не должна подвергаться сомнению”, - сказал премьер-министр.

Инициатива “Движение за спасение отечества”, состоящая из 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий, проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Совместным кандидатом на пост премьер-министра от инициативы является бывший премьер-министр, бывший министр обороны Вазген Манукян. 22 декабря движение объявило всеармянскую забастовку.