Президент Арцаха посетил вернувшихся на Родину и считающихся пропавшими без вести  6 военнослужащих

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 21 декабря вместе с вице-премьером Армении Тиграном Авиняном посетили считающихся пропавшими без вести 6 военнослужащих Армии обороны, которые проходят лечение в одном из столичных медицинских учреждений и которые вчера вернулись на Родину.

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Арменпресс

в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Араик Арутюнян поинтересовался состоянием их здоровья, побеседовал с выздоравливающими парнями и заверил, что в случае необходимости государство организует их лечение в ведущих зарубежных клиниках. Врачи заверили, что жизни парней ничего не угрожает, но какое-то время они должны находиться под наблюдением специалистов.