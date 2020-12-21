Это высшая степень безответственности: губернатор Тавуша о распространяемых слухах 

Губернатор Тавушской области Айк Чобанян официально отреагировал на распространяемую дезинформацию о том, что якобы некоторые села области будут переданы Азербайджану. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе администрации Тавушской области.

«Уважаемые жители Тавуша, сегодня распространяют очередную дезинформацию о якобы сдаче наших сел, не понимая, сколько опасностей может быть в результате этого акта самоутверждения. Они не задумываются об эмоциях, которые может испытывать человек, живущий на границе, при чтении подобных новостей.

Это высшая степень безответственности. Наша правоохранительная система обязана принимать строжайшие меры.

Дорогой народ, будьте спокойны, наши границы прочны нашей армией, нашим народом, нашей волей и трудом», - говорится в сообщении.