Следственный комитет Армении сообщил подробности задержания мэра Гориса

В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении ведется расследование для выяснения обстоятельств организации и проведения акции с нарушением установленного законом порядка руководителем общины Горис Арушем Арушаняном. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Следственный комитет Армении.

21 декабря 2020 г. в Горисском отделе Сюникского областного управления Полиции Армении возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 34-2251 Уголовного кодекса Республики Армения.

В тот же день в 06:30 глава общины Горис Аруш Арушанян был задержан по подозрению в попытке организации и проведения собрания с нарушением установленного законом порядка.

Уголовное дело принято к производству главного управления по особо важным делам Следственного комитета Республики Армения, ведется следствие.

Напомним, что в производстве Главного управления по расследованию особо важных дел расследуются также случаи предполагаемых преступлений, допущенных главой общины Горис в 25 мая 2019 году по пункту 1 части 3 статьи 178 и части 2 статьи 308 Уголовного кодекса Республики Армения, по пункту 1 части 2 статьи 2019 г. 11 ноября, по статье 3152 Уголовного кодекса Республики Армения, 2020 г., 18 марта по пункту 7 части 2 статьи 133 и части 2 статьи 322 Уголовного кодекса Республики Армения”, - говорится в сообщении.