В Степанакерте для российских миротворцев установлен блок-модульный городок

В Арцахе завершено строительство блок-модульного городка для российских миротворцев.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны РФ.

“В Нагорном Карабахе завершено строительство блок-модульного городка для размещения в Степанакерте военнослужащих российского миротворческого контингента, состоящего из 250 служащих. На данный момент мы приближаемся к завершению работ по запуску инженерного оборудования”, - говорится в сообщении МО РФ.

Блок-модульный городок включает в себя жилые модули, тренажерный зал, медпункт, сауну, зал мероприятий, штаб и офис, склад, столовую, кухню, санитарные модули, помешение для хранения оружия и инженерного оборудования.

Блок-модульный городок полностью укомплектован всеми необходимыми инфраструктурами и компонентами жизнеобеспечения.