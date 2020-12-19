Внеочередной доклад ЗПЧ Арцаха и Армении о нападениях на журналистов со стороны Азербайджана

18 декабря Защитники прав человека Арцахской республики и Республики Армении опубликовали совместный внеочередной доклад о нападениях Азербайджана на журналистов, освещающих боевые действия в Арцахе.

Как сообщили Арменпресс в офисе ЗПЧ Арцаха, параллельно с обстрелом гражданского населения и инфраструктуры Арцаха, преднамеренному нападению без разбора подверглись также журналисты и обслуживающие их автомобили, в результате чего были серьезно ранены 7 журналистов (5 иностранных и 2 армянских), был убит 1 человек, сопровождавший группу журналистов.

О преднамеренном нападении свидетельствует то, что журналисты носили специальную форму, отличительные знаки, которые также наличествовали на их автомобилях.

Кроме того, есть некоторые свидетельства о присутствии азербайджанских разведывательных БПЛА на месте происшествия до нанесения ударов, а это означает, что журналисты были полностью видимы и различимы для азербайджанских вооруженных сил.

В то же время, чтобы воспрепятствовать профессиональной работе журналистов в Арцахе по освещению войны, Азербайджан внес в черный список и объявил в розыск некоторых иностранных журналистов, работающих в Арцахе.

Более того, на протяжении всей войны власти Азербайджана ограничивали независимую деятельность международных журналистов в Азербайджане, контролируя их передвижение и создавая для них искусственные препятствия.

Анализируя все обстоятельства преследования журналистов, а также другие соответствующие действия и заявления азербайджанской стороны, очевидно, что у властей Азербайджана было преступное намерение полностью изолировать Арцах от международных информационных потоков и независимых источников, чтобы скрыть масштабные и умышленные военные преступления против народа Арцаха.

С 27 сентября по 10 ноября 390 журналистов из 190 зарубежных СМИ были аккредитованы министерством иностранных дел Арцаха для освещения злодеяний, совершенных против народа Арцаха в результате азербайджано-турецкой агрессии, Арцах также посетили сотни армянских журналистов.