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Внеочередной доклад ЗПЧ Арцаха и Армении о нападениях на журналистов со стороны Азербайджана

Внеочередной доклад ЗПЧ Арцаха и Армении о нападениях на журналистов со стороны Азербайджана

18 декабря Защитники прав человека Арцахской республики и  Республики Армении опубликовали совместный внеочередной доклад о нападениях Азербайджана на журналистов, освещающих боевые действия в Арцахе. 

Как  сообщили Арменпресс в офисе ЗПЧ Арцаха,  параллельно с обстрелом гражданского населения и инфраструктуры Арцаха, преднамеренному нападению без разбора подверглись также журналисты и обслуживающие их автомобили, в результате чего были серьезно ранены 7 журналистов (5 иностранных и 2 армянских), был убит 1 человек, сопровождавший группу журналистов.

О преднамеренном нападении свидетельствует то, что журналисты носили специальную форму, отличительные знаки, которые также наличествовали на их автомобилях.

Кроме того, есть некоторые свидетельства о присутствии азербайджанских разведывательных БПЛА на месте происшествия до нанесения ударов, а это означает, что журналисты были полностью видимы и различимы для азербайджанских вооруженных сил. 

В то же время, чтобы воспрепятствовать профессиональной работе журналистов в Арцахе по освещению войны, Азербайджан внес в черный список и объявил в розыск некоторых иностранных журналистов, работающих в Арцахе.

Более того, на протяжении всей войны власти Азербайджана ограничивали независимую деятельность международных журналистов в Азербайджане, контролируя их передвижение и создавая для них искусственные препятствия. 

Анализируя все обстоятельства преследования журналистов, а также другие соответствующие действия и заявления азербайджанской стороны, очевидно, что у властей Азербайджана было преступное намерение полностью изолировать Арцах от международных информационных потоков и независимых источников, чтобы скрыть масштабные и умышленные военные преступления против народа Арцаха.

С 27 сентября по 10 ноября 390 журналистов из 190 зарубежных СМИ были аккредитованы министерством иностранных дел Арцаха для освещения злодеяний, совершенных против народа Арцаха в результате азербайджано-турецкой агрессии, Арцах   также посетили сотни армянских журналистов.


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