Министр обороны Армении посетил новые рубежи в юго-восточной приграничной зоне

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 18 декабря посетил юго-восточную приграничную зону государства, проследил за боевым дежурством на новых рубежах, побеседовал с командованием и военнослужащими.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью министерства обороны Армении, министр Арутюнян, в частности, посетил районы, где расстояние между позициями Армении и Азербайджана в некоторых случаях составляет всего 100 метров.

Особое внимание министр обороны уделил жилищным условиям на вновь созданных и обустроенных позициях, окопной инфраструктуре для проводящего боевое дежурство личного состава. Командующий Южным корпусом доложил министру Арутюняну, что уже начались работы по меблировке вновь созданных позиций, в частности, для полноценного выполнения боевого дежурства в неблагоприятных погодных условиях.

Командующий войсковой частью генерал-майор Жирайр Погосян отметил, что объем работ постепенно увеличивается и станет более интенсивным, особенно в весенние месяцы.

В ходе встречи с личным составом войсковой части Вагаршак Арутюнян поблагодарил военнослужащих, принимавших участие в войне, наградил выделившихся офицеров и призывников. Министр отметил, что Минобороны примет все меры, чтобы линия фронта была максимально безопасной для службы и были созданы необходимые бытовые условия.

Министр обороны также дал указания командирам подразделений по обеспечению тыла, строительству баз и несению боевого дежурства.