У Пола Маккартни вышел альбом, записанный на карантине

Сэр Пол Маккартни выпустил новую пластинку "McCartney III". В нее вошли 11 композиций, записанных во время весенней самоизоляции.

Музыкант сам записал в студии DIY (Do It Yourself) партии на всех инструментах и вокал, фактически повторив схему работы над "McCartney I" (1970) и "McCartney II" (1980).

Ранее стало известно, что Тейлор Свифт перенесла релиз своего последнего альбома "Evermore" с 18 декабря на 11, чтобы уступить место сэру Полу,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Маккартни уточнил, что они с Тейлор Свифт обсудили график релизов, и певица из вежливости предложила "не мешать друг другу".

Предыдущий альбом исполнителя "Egypt Station" вышел в 2018 году с участием именитых продюсеров Грега Керстина и Райана Теддера.

Новая пластинка по характеру и настроению сильно отличается и от предыдущего более формального "Egypt Station", и от "McCartney II" (1980) в стиле техно-поп, пишет Variety. Начинается она неожиданно с агрессивных инструментальных импровизаций на акустический гитаре, которые длятся более пяти минут.