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Демаркация проводится на основе определенных документов: секретарь Совбеза

Демаркация проводится на основе определенных документов: секретарь Совбеза

Как сообщает «Арменпресс», демаркация границ между Арменией и Азербайджаном в районе Сюника проводится на основе определенных документов. Об этом журналистам сообщил секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

“Проводится демаркация. Она проводится на основе определенных документов, и демаркация проводится на этих документальных основаниях. Мы продвигаемся согласно этим документам”, - сказал Григорян.

В рамках реализации трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября премьер-министром Армении и президентами России и Азербайджана, между Арменией и Азербайджаном формируются новые границы.


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