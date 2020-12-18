Омбудсмен Армении завершил шестой закрытый доклад о зверствах ВС Азербайджана в Арцахе

Омбудсмен Республики Армения завершил шестой закрытый доклад о зверствах, совершаемых вооруженными силами Азербайджана по отношению к армянских пленным, и надругательствах над телами погибших армянских военнослужащих. Как передает «Арменпресс», омбудсмен Армении сообщает, что это шестой доклад по вопросам пыток и жестокостей, он касается лишь периода со 2 по 16 декабря 2020 года.

В этом отчете представлены конкретные доказательства всех зверств и военных преступлений, совершенных азербайджанскими вооруженными силами.

“Все это делалось лишь потому, что пленные - этнические армяне. Все это результат систематической антиармянской политики Азербайджана, ведущейся на государственном уровне. Доклад представляет собой сборник доказательств и анализа, подтверждающих проводимую Азербайджаном в Арцахе политику этнической чистки и террористического геноцида”, - говорится в докладе.

Доклад будет передан в международные органы, а также в государственные органы Армении, которые по этим вопросам имеют свои важные функции.