Кыргызстан видит урегулирование карабахского конфликта исключительно мирным и дипломатическим путем

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов урегулирование нагорно-карабахского конфликта видит исключительно мирным и дипломатическим путем. Как передает «Арменпресс», об этом он заявил в ходе саммита СНГ.

“Кыргызстан с беспокойством и надеждой на скорейшее установление мира следил за действиями вокруг Нагорного Карабаха. Мы последовательно выступаем за урегулирование конфликта исключительно мирными средствами и дипломатическими методами, и надеемся, что существующие на данном этапе соглашения создадут условия для продолжения диалога”, - сказал Мамытов.

Президент Кыргызстана высоко оценил роль России в прекращении огня.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.