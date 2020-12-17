Армянской стороне переданы обнаруженные у позиций участка Старый Тахер-Хцаберд тела 9 военнослужащих

Тела 9 армянских военнослужащих, обнаруженные у армянских военных позиций в направлении участка Старый Тахер-Хцаберд, дислоцированными в Республике Арцах российскими миротворческими войсками 16 декабря были переданы Армии обороны Республики Арцах. Обстоятельства их гибели до сих пор неизвестны.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Арцаха, принимаются необходимые меры для выяснения обстоятельств гибели военнослужащих и их личностей.