Министр обороны Армении встретился с родственниками пропавших без вести военнослужащих

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 16 декабря встретился с родственниками пропавших без вести военнослужащих.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, министр обороны выслушал их опасения, вопросы и предложения, разъяснил вопросы, связанные с обменом пленными и поиском без вести пропавших на территориях, находящихся под контролем Азербайджана. Вагаршак Арутюнян подчеркнул, что поиски продолжаются, поднятые вопросы регулярно обсуждаются с партнерами МККК, руководством российского миротворческого контингента.

Министр обороны коснулся проблем, связанных с исследованиями ДНК, и сказал, что объем работ в этом направлении увеличился. По его словам, происходящие в Арцахе поисковые работы координирует представитель Минобороны, отметив, что родственникам военнослужащих будут даны дополнительные разъяснения.