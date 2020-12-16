Время в Ереване: 11:07:36,   16 Декабрь

Министр обороны Армении встретился с родственниками пропавших без вести военнослужащих

Министр обороны Армении встретился с родственниками пропавших без вести военнослужащих

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 16 декабря встретился с родственниками пропавших без вести военнослужащих.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, министр обороны выслушал их опасения, вопросы и предложения, разъяснил вопросы, связанные с обменом пленными и поиском без вести пропавших на территориях, находящихся под контролем Азербайджана. Вагаршак Арутюнян подчеркнул, что поиски продолжаются, поднятые вопросы регулярно обсуждаются с партнерами МККК, руководством российского миротворческого контингента.

Министр обороны коснулся проблем, связанных с исследованиями ДНК, и сказал, что объем работ в этом направлении увеличился. По его словам, происходящие в Арцахе поисковые работы координирует представитель Минобороны, отметив, что родственникам военнослужащих будут даны дополнительные разъяснения.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации