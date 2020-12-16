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Глава МИД Армении сообщил, в каком случае Армения начнет процесс признания Арцаха

Глава МИД Армении сообщил, в каком случае Армения начнет процесс признания Арцаха

Армения рассмотрит процесс признания Республики Арцах в том случае, если Азербайджан не согласится с тем, чтобы оставить вопрос о статусе Арцаха в повестке дня переговоров. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Ара Айвазян в интервью французской газете Le monde.

«Право народов на самоопределение является краеугольным камнем мирных переговоров. Армения не признала независимость Арцаха только потому, чтобы дать возможность достичь урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

Некоторые сегодня ошибочно считая, что в результате применения военной силы вопрос статуса Арцаха снят с повестки дня. В этой связи сопредседатели Минской группы подтвердили, что вопрос статуса Арцаха останется в повестке дня переговоров, что является удовлетворительным. В случае несогласия Азербайджана по этому вопросу Армения рассмотрит процесс признания Республики Арцах», - сказал Ара Айвазян.


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