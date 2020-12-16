Партия Саакашвили отказалась от мандатов в парламенте Грузии

Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в среду внесли заявление на имя спикера парламента Арчила Талаквадзе об отказе от своих мандатов, полученных по итогам парламентских выборов. Об этом сообщил журналистам член партии Леван Бежашвили.

С заявлением об отказе от мандатов в парламент обратились и представители "Республиканской партии", которые вместе с "Нацдвижением" участвовали в выборах в составе одного блока. В среду же планирует внести заявление в парламент об отказе от мандатов партия "Государство для народа", которая также входила в состав блока. Всего блоку по итогам выборов досталось 36 мандатов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее от своего мандата отказался лидер "Лейбористской партии Грузии" Шалва Нателашвили. У парламента есть семь дней на рассмотрение заявлений об отказе от мандатов.

В высшем законодательном органе также будут представлены партии "Европейская Грузия - движение за свободу" (3,79%), "Альянс патриотов Грузии" (3,14%), Лейбористская партия Грузии (1%), "Граждане - Алеко Элисашвили" (1,33%), "Гирчи" (2,89%), "Лело для Грузии" (3,15%) и блок "Георгий Вашадзе - стратегия Агмашенебели" (3,15%). В общей сложности оппозиции досталось 60 мандатов. В этом году избирательный порог в парламент составлял 1% для партий, а для блоков столько, сколько партий вошли бы в его состав. Оппозиция не признает результатов голосования, считает выборы сфальсифицированными и по-прежнему отказывается от входа в парламент.