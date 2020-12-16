Родные военнослужащих, оставшихся в блокаде в Хцаберде и в Хин Тагер перекрыли дороги Ширака

Среди военнослужащих, оставшихся в блокаде в населенных пунктах Хин Тагер и Хцаберд Арцаха, с которыми нет связи с вечера 15 декабря, о которых на данный момент ничего не известно, большое число составляют жители Ширакской области. Пропавших военнослужащих узнали их родные из опубликованных азербайджанцами видеоматериалов. Утверждается, что они три дня находились в блокаде. Родные этих военнослужащих перекрыли разные участки автотрассы Гюмри-Ереван. Они требуют информации о своих родственниках.

Как передает Арменпресс, перекрыт участок Азатана, из оставшихся в блокаде военнослужащих восемь из Азатана. Ранее родственники военнослужащих заблокировали вход в здание администрации Ширакской области, требуя встречи с губернатором области Тиграном Петросяном

В данный момент жители села Кэти собираются возле администрации Ширакского района. Есть информация, что участок Ланджик автодороги Ереван-Гюмри закрыт, как и дорога из Гюмри в Бавру.

Министерство обороны Республики Арцах заявляет, что вечером 15 декабря, при пока невыясненных условиях, пропала связь с личным составом нескольких боевых позиций Армии обороны Арцаха, расположенных в направлении сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрута. При посредничестве российского миротворческого контингента предпринимаются действенные шаги для выяснения вероятности пленения армянских военнослужащих и принятия необходимых действий в случае подтверждения.