В Армении подтверждено 1 098 новых случаев COVID-19: вылечились 1 242 заболевших

По состоянию на 16 декабря в Армении подтверждено 1 098 новых случаев COVID-19, 1242заболевших вылечились.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Таким образом, за последние сутки проведено 3 272 теста, всего проведено 554 909 тестов. Всего подтверждено 150 218 случаев COVID-19, 128 694 из которых выздоровели, есть 2 556 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 18 331 пациентов.

Зафиксировано 11 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 637.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.