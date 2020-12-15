В рамках дела Мовсеса Акопяна ни одной из сторон не предоставлено никаких записей: ССС

В рамках уголовного дела, возбужденного на основе материалов пресс-конференции бывшего начальника Службы военного контроля Минобороны Армении Мовсеса Акопяна, ни одной из сторон не предоставлено никаких записи. В ответ на запрос Арменпресс об этом сообщили в пресс-службе Специальной следственной службы.

«Это абсолютная дезинформация, в рамках указанного уголовного дела ни одной из сторон не предоставлено никаких записей», - отметили в пресс-службе ССС.

Ранее Мовсес Акопян подтвердил СМИ информацию о том, что орган, ведущий производство, потребовал записи, которые были предоставлены.

Акопяну предъявляется обвинение по ч. 2 ст. 308 (злоупотребление должостными полномочиями) УК Армении.