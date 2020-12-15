ЕАЭС может ввести антидемпинговые пошлины на сварные трубы из Китая в 2020 году

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может ввести антидемпинговые пошлины на сварные нержавеющие трубы из Китая до конца 2020 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам заместитель директора Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Павел Родин.

"До конца этого года должно быть принято решение о введении антидемпинговых пошлин в отношении сварных нержавеющих труб из Китая. Мы рассчитываем, что решение по этой мере будет принято до конца этого года, все предпосылки для этого есть", - сказал он.

Размер пошлины может составить 17,28%, она может быть введена на срок в пять лет.

Кроме того, в 2021 году могут быть продлены антидемпинговые пошлины в отношении труб с Украины и Китая, отметил Родин.

Также в настоящий момент ФРТП ведет переговоры с профильными министерствами по поводу продления действия автоматического лицензирования труб OCTG в ЕАЭС, которое было введено в начале 2020 года. "Мы проводим работы с Минэкономразвития, Минпромторгом, ЕЭК, чтобы продлить автоматическое лицензирование до 2024 года и немножко поправить механизм ее применения", - сообщил журналистам Родин.

В августе 2015 г. коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение сроком на пять лет ввести антидемпинговые пошлины на стальные бесшовные трубы из КНР. Размер пошлин варьируется от 12,23% до 31% таможенной стоимости трубной продукции. В августе 2020 года ЕЭК продлила действие данной пошлины до 12 мая 2021 года включительно.