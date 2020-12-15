Председатель НС встретился с председателем Объединенной трудовой партии Гургеном Арсеняном

Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян встретился с председателем Объединенной трудовой партии Гургеном Арсеняном. Как сообщает «Арменпресс», об этом Мирзоян написал на своей странице в Facebook.

“Я встретился с председателем Объединенной рабочей партии Гургеном Арсеняном. Мы обсудили шаги, необходимые для решения задач в политической, экономической и в других сферах. Мы подчеркнули важность сохранения в стране стабильности”, - написал Мирзоян.

Арарат Мирзоян продолжает политические обсуждения с армянскими партиями.